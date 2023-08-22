美國10年期指標公債殖利率漲破4.34%，創下2007年全球金融危機以來的新高水準，因投資人對周四召開的傑克森霍爾央行年會謹慎看待，聯準會主席鮑爾將在周五發表談話，市場將緊盯與利率路徑相關的線索。

周一收盤，道瓊指數跌36.97點或0.11%，報34,463.69點。標普500指數漲30.06點或0.69%，報4,399.77點。那斯達克指數漲206.81點或1.56%，報13,497.59點。費城半導體指數漲98.01點或2.83%，報3,560.74點。

標普500指數11大類股漲跌互見，科技股大漲2.26%，給大盤帶來最大的提振；其次為非必需消費品類股漲1.15%。房地產類股跌0.88%，表現最疲弱。

重量級科技股全面走高，蘋果漲0.77%，微軟漲1.71%，亞馬遜漲1.10%，Alphabet漲0.71%，特斯拉更大漲7.33%。

輝達漲8.47%，在半導體類股中漲幅領先。在發布財報前夕，匯豐銀行將輝達目標價提高到780美元，在華爾街排名第二高。

輝達是今年AI狂熱帶動科技股大漲的最大贏家之一。這家AI晶片王將於周三美股盤後發布財報，市場樂觀以待。今年以來，輝達股價已上漲逾220%，遠優於那斯達克指數（上漲29%）。

台股ADR方面，台積電漲1.60%，聯電漲1.18%，日月光漲2.19%，中華電信跌0.49%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲0.82%。

市場交投相對清淡，美國交易所成交量總計為97.5億股，過去20日全日均量為109.9億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.44：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.08:1。

標普500指數有3檔成份股創下52周新高、18檔創新低。那斯達克指數有36檔成分股創下52周新高、214檔創新低。