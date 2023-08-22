●LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，輝達被視為AI招牌，其目標已經被大幅提高，所以問題是，他們能否實現目標？但她也表示，伴隨著輝達而來的催化劑將是極大的提振。

在談到周四召開的傑克森霍爾央行年會時，Krosby表示，投資人對聯準會主席鮑爾在這場央行年度盛會發表的談話內容感到不安。對利率可能升得更高、維持高檔更久的擔憂已經推升美國公債殖利率，並加劇了利率更高會如何衝擊企業和消費者的擔憂。

●高盛策略師David Kostin表示，最近美股只是短暫拉回修正，如果美國經濟繼續朝軟著陸邁進，那麼對沖基金、共同基金與散戶都有進一步加碼美股部位的空間。

●摩根士丹利策略師Michael Wilson則抱持較悲觀的看法，他認為投資人對美國經濟能實現軟著陸太過樂觀，一旦他們開始質疑美國經濟的韌性，那麼市場情緒將進一步惡化。他並警告，通膨降溫將削弱美國企業的漲價能力，如果今年晚些時候消費需求也放緩，那麼情況可能更糟。