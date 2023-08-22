去年8月22日，台南市發生震驚社會的雙警殉職案，今天滿周年，警政署表示，這個沉痛的打擊，「我們沒有忘記！將持續進化執勤安全，不會停下腳步！」

去年今天，台南員警凃明誠及曹瑞傑追緝失竊重型機車，遭遇犯嫌攜有刀械頑強抵抗，以當時的情境，確對其生命安全構成極大威脅，縱已身中多刀，仍與犯嫌纏鬥，奮勇逮捕案犯，終均因傷重不治犧牲個人性命殉職。

「NPA署長室」臉書今天發文指出，時間過得很快，今天是台南案發生週年，那天警界損失了兩位英勇的兄弟，這個事件無疑是個沉痛打擊，對於兩位同仁的家庭，「我們深感抱歉。家人失去了至親，更是我們的遺憾！」

「NPA署長室」表示，警政署痛定思痛進行多項改革，從訓練環境、執勤裝備、法規制度以及後盾保障，全面務實檢討，希望不要再有憾事發生。

警政署爭取了2億7000餘萬，陸續汰換過時的老舊裝備；新購了戰術背心、防割手套及微型攝影機，讓一線同仁均能擁有個人專屬裝備；另外也特別在每輛巡邏車各配置戰術臂盾及拋射式電擊器，讓員警能夠依實際需要，創造有利的執勤方式。

法規部分，則放寬了警械使用範圍，保障員警使用警械的正當性；也強化因公涉訟的保障與補助，讓執法無後顧之憂。

警政署強調，「每一位同仁都是我們自己的兄弟，一定要盡一切努力，保障同仁執勤安全，讓大家執法無懼，維護社會治安！」