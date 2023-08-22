美國有線電視新聞網（CNN）今天引述消息來源報導，前美國總統川普計劃將依「主動到案」命令，於24日至喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）監獄報到接受登記。

路透社引述CNN報導指出，上述日期是今天與富爾頓郡檢察官辦公室針對川普保釋金額和釋放條件進行協商時所敲定的。

根據上週對外公布的98頁喬治亞州起訴書，川普與其他18名被告共被控41項刑事罪名，罪名皆與企圖扭轉川普2020年大選輸掉喬治亞州一事有關。

警方今天稍早表示，川普主動到案時，喬治亞州亞特蘭大萊斯街監獄（Rice Street Jail）周遭區域將實施「硬性封鎖」。警方並未說明川普主動到案的時間。

川普發言人沒有立即回應路透社置評請求。

根據今天的法院文件內容，川普將面臨20萬美元（約新台幣645萬元）的保釋金，以及不得在社群媒體發布威脅訊息的命令。

川普目前是贏得2024共和黨總統提名的熱門人選；喬治亞州富爾頓郡地區檢察官威里斯（Fani Willis）14日起訴川普等人時曾給出期限，要求他們在8月25日前主動到案，否則將發出逮捕令。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1120822