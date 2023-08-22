「大貓偷拍案」主嫌權自立，在網路誘騙未成年少女，並下藥性侵6名被害人，兩度遭判無期徒刑，不過最終改判10年，沒想到出獄後再度犯案，21日在警方追捕過程墜樓，當場死亡，知名主持人吳淡如今無端捲入風波，原來她曾訪問過權自立的弟弟權自強，遭影射「訪問性侵犯」，對此，她急忙澄清：「當時並不知道他有任何案底」。

吳淡如在社群轉發網友截圖，只見對方提及權自強曾幫哥哥權自立販售性侵偷拍影片，如今見到吳淡如與對方談論行銷，難掩驚訝表示：「我是不是看錯什麼」；對此，吳淡如先是強調：「請不要故意扯上我」，當時不知道對方有案底，而且訪談也是很久之前的事，強調：「對於這種侵犯女童的行為，我深痛惡絕」。

吳淡如接著向該名網友喊話，若刻意顛倒是非，指出自己是在Me Too後才訪問對方，那就是誣賴，她指出人生實用商學院有1000集，訪問權自強是300多集，距今已經2年前，當時此案還沒被挖出來，而在看到新聞報導後，便撤掉所有音檔，「如果您故意顛倒黑白，把幾年前的事情當成明知還訪問犯罪者，我覺得那是一個對學法律的人非常大的侮辱，以及非常大的誣陷」。

吳淡如難掩憤怒表示非常討厭往未成年下手的變態狂，加上有個未成年的女兒，自然相當痛恨這種行為，只是無法接受隨便往別人頭上甩黑鍋的行為，如今已經請律師提出控訴，畢竟不希望被是非不分的人，把自己丟進混水裡一起想打死，揚言會捍衛自己清白到底。