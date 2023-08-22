今天是七夕情人節，許多情侶都會安排約會，命理師楊登嵙列出7大民俗禁忌，包括不可結婚，恐在3年內離異、不可穿破衣、不宜行房、不能手指月亮、不穿大紅、別到墳場附近，提醒民眾留意，觸犯禁忌可能導致感情生變。另外，今年七夕可以求婚、論婚嫁。

楊登嵙指出，沒有情人的人，可以在今天到月老廟求月下老人賜姻緣，記得報上姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好。有情人者在這天也有不少禁忌要注意。

1、可以求婚。

根據《通書》顯示，今年七夕是可以求婚、論婚嫁的日子。

2、不可結婚

秦朝古籍有云「七夕娶妻忌日」，因為這一天是牛郎織女相會鵲橋的日子，雖然很讓人感動，但是短暫的溫情之後就是無窮的悲劇，七夕過後，2人再次分開；因此如果七夕結婚娶妻，傳說中不出3年感情就會生變，甚至離異。

3、不穿破衣、破褲

七夕這天要穿得又帥又美，不能穿破衣、破褲，因為織女的工作是織布，如果在七夕穿破衣破褲，容易讓感情產生裂痕。

4、不可行房

七夕和中元節，古人都不建議跟情人共度浪漫夜晚；而且以道教來說，七夕是道教5大祭祀日之一的「道德臘」，要祭祀祖先和眾神，必須齋戒、誦經懺悔、拔度亡者，所以不宜行房。

5、不可手指月亮

平常就不太能指月亮，但在七夕這天更不能亂指，會讓感情生變。

6、不穿大紅

紅色有喜慶的意涵，但在農曆7月時，紅色也帶有血光的意思，建議民眾在農曆7月少穿紅色，尤其全身大紅色。

7、不到墳場

情侶若到墳場附近約會、親熱，容易招來好兄弟嫉妒而卡到陰，引起身體病痛，甚至分手。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！