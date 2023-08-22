俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）昨（21）日發布首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的談話影片，這是他6月發動短命兵變以來，首度發片對外發表談話。影片顯示他人在非洲，在當地進行偵查行動，他也撂狠話要讓ISIS、蓋達、其他盜賊陷入噩夢。

綜合英國廣播公司（BBC）、半島電視台（Al Jazeera）報導，與瓦格納集團有關的Telegram帳號昨日公布一段約40秒的普里格津談話影片，這是普里格津6月23日針對俄軍高層發動討伐行動、流產以來，首度透過影片對外發表談話。

new video with Yevgeny Prigozhin appeared from Africa.



“We are working. Temperature +50°. Everything we love. The Wagner Group conducts reconnaissance and search activities. Makes Russia even greater on all continents! And Africa even more free. Justice and happiness for the… pic.twitter.com/unNuPV29v4 — Sprinter (@Sprinter99800) August 21, 2023

影片中他穿著迷彩服，人似乎在非洲，指出瓦格納正在探勘礦藏，同時打擊伊斯蘭武裝份子及其他罪犯。

他說：「溫度超過50度，一切如我們所願，瓦格納進行偵查及搜索行動，讓俄羅斯在各大洲更強大，讓非洲更自由。」

「為非洲人民帶來正義及福祉，我們在讓ISIS、蓋達及其他盜賊的生活陷入噩夢。」

他說瓦格納仍持續招募戰士，重申瓦格納「將實現既定任務」。

在猛烈抨擊俄羅斯軍方高層不願釋出彈藥、補給在烏東苦戰的瓦格納戰士後，普里格津6月23日率領約5000名傭兵從烏克蘭進入俄羅斯，控制俄國南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），不過在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下，普里格津接受克里姆林宮開出的條件，兵諫行動展開不到24小時即終止。

後續部分瓦格納傭兵轉移至白俄，協助訓練白俄軍隊，參與討伐行動的傭兵及普里格津本人也不會受到起訴。

普里格津7月底曾被拍下對著傭兵團講話的影片，當時他宣布傭兵團不會再重回烏克蘭戰場，痛批前線發生的事是「恥辱」，更宣告要將白俄軍隊訓練成世界第2強大軍隊。

俄羅斯入侵烏克蘭之前，外界預估瓦格納傭兵團約有5000戰士，不過普里格津6月底表示，戰爭以來傭兵人數已暴增至2萬5000人。