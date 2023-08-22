台語歌壇大姐大陳盈潔被依教唆犯偽造有價證券罪，被判處3年2月徒刑定讞，陳盈潔需入獄服刑，北檢已發出傳票，命陳盈潔8月23日到案服刑。陳盈潔近年被傳中風，一直在復健，而知名音樂人許常德凌晨就發文透露陳盈潔的近況。

許常德今（22日）凌晨在臉書透露，他和陳盈潔已斷聯好幾年，直到3個月前終於聯繫上，「大姐說陳姐已近半年沒出門也沒說話，知道我要跟她見面，一早就去染頭髮，下午見面時她幾乎是睜著笑眼看著我，偶爾說話，都只說同一句話，交給阿德不用擔心啦」。

許常德則對陳盈潔說：「我們有生之年能對虧欠的人，有機會表達歉意，不管是大或小，即使付出了慘痛代價，都是我們有能力扛起這個歉意的意思，能扛多少，心就多寬。」

69歲陳盈潔被控教唆大姐，以妹妹名義簽發本票，向邱姓友人借款，最高法院駁回陳的上訴，依教唆犯偽造有價證券罪將她判處3年2月徒刑，未扣案犯罪所得43萬200元沒收，陳盈潔須入獄服刑，北檢已發出傳票，命陳盈潔8月23日到案服刑。