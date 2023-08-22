一名女大生今年暑假迷上網路遊戲，透過這款遊戲也認識了不少人，甚至和其中一人談起網戀。日前男生主動約見面，女大生欣然接受，沒想到對方突然提出「我要坦白一件事」，讓得知真相的她哭笑不得。

原PO表示，她和這名「18歲男生」每天一起打怪、解任務，發現越來越聊得來，最後在遊戲裡談情說愛，「不知不覺對這男生越來越暈，不過我們一直都有這是網戀的認知，所以也沒有執著要現實的互動」。

日前男方約見面，讓她嚇一大跳，後來想想見面也很正常，加上即將開學，相處時間勢必減少，就答應了邀約。沒想到對方補充「要坦白一件事」，讓她更好奇了。

「我以為是身高矮、不帥之類的，我心想沒差啊！我也不漂亮；不料對話框跳出來的文字，竟然是『我其實才11歲，升六年級』」。

原PO頓時傻眼，直呼這個暑假一直和正在念小學的小男生談網戀嗎？「我甚至沒有懷疑過他的年紀，現在小孩真的好早熟」。