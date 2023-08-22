彰化縣秀水鄉一家專門生產氧化鋰鐵電池芯的工廠發生火警，搶救人員透過空拍確認火場範圍。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣秀水鄉中山路133巷一家從事氧化鋰鐵電池芯生產的能源科技公司，昨天深夜發生大火，因工廠內部鋰電池燃燒，造成鐵皮工廠上層坍塌，並引發大量濃煙，幸好現場無人員受困，火勢於今天凌晨1點多撲滅，起火原因由消防局派員調查釐清中。

昨晚11點54分，秀水鄉中山路133巷的長泓能源科技公司發生火警，彰化縣消防局獲報，派遣秀水、福興、鹿港及彰化等1個大隊及9個消防分隊的17輛各式消防車輛及35名消防員前往搶救。

救災車組抵達現場，回報火場為1樓挑高鐵皮建築物，占地面積逾千坪，燃燒面積約50坪，而因場內堆放大量鋰電池，大火發生後引發大量濃煙竄出，幸清查無人員受困場內，隨即鋪設水線搶救。

火勢雖於今天凌晨1點多控制及撲滅，但因火場溫度仍高，因此消防員持續以水注灌救降溫直到清晨。

消防局指出，火場因堆放鋰電池，大火生發生後易伴隨烷類及氫氣可燃性氣體引發爆炸，因此消防人車迅速到場後，要立即大量射水降溫，中斷電池模組熱失控，並要適當通風排煙，以避免可燃氣體蓄積。