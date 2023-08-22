天后李玟（Coco）生前遭陸綜《好聲音》因控訴節目賽制不公遭惡意羞辱，引起大批網友撻伐，隨後造成該節目的母公司星空華文股價暴跌，半日蒸發近百億港元（約新臺幣400億）。有網友挖出聲音母公司的超硬背景，負責人是被稱為「大陸梅鐸」黎瑞剛，他利用媒體制播分離政策，大舉謀劃自身的傳媒事業。

在李玟曾被節目《好聲音》惡整的事蹟被許多學員證實，掀起軒然大波。對此《好聲音》在官方微博回應稱是「遭惡意剪輯的錄音」，表示之後「出於對逝者的尊重，我們不再對此事過多解釋」，網友對於該節目毫不認錯的態度更加憤怒，紛紛挖出該節目背後的母公司與其負責人，原來是大名鼎鼎的黎瑞剛。

黎瑞剛是前任上海市長韓正的主秘兼宣傳部長，他棄政從商利用國企媒體制播分離的政策，開始謀劃自己的華人傳媒集團。據了解，星空傳媒最早由香港富豪李嘉誠的二兒子李澤楷創辦，兩年後傳媒大亨梅鐸出資買下，豈料星空傳媒連年虧損，直到2010年黎瑞剛的華人文化聯合第三方收購了星空傳媒母公司50.1%的股權，隔年《好聲音》橫空出世，成為當年的爆款綜藝。有數據顯示，在節目投入1億元的情況下，播出後僅廣告收入就高達3.5億元。黎瑞剛的影響力不僅如此，他更拿下邵逸夫控股董事局的香港TVB，因此有「大陸梅鐸」之稱。

星空華文傳媒前身為上海燦星文化傳媒股份有限公司，是大陸最大的綜藝節目IP創造商及運營商，代表作品有《中國好聲音》《中國達人秀》《這！就是街舞》《了不起舞社》《追光吧！哥哥》《追光吧！》《亞洲超星團》《蒙面唱將猜猜猜》等綜藝節目，而《好聲音》是星空華文最大的綜藝收入來源。