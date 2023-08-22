大陸房市低迷，湖北武漢7月新房成交量下降21％，連續兩個月大幅下滑，創近10年同期新低。陸媒指，為了促進銷售，武漢多個熱門樓盤項目不得不降價銷售，降價幅度大多在2000元（人民幣，下同）／平方米以上，甚至部分非核心區域項目還在虧本銷售。

大陸《每日經濟新聞》22日報導，以武漢卓越城為例，該項目於2021年8月首次開盤，彼時項目均價在9500元／平方米，僅用1個月時間就銷售450套，認購金額達4.2億元，去化率超80％。

但此後，由於行業下行及新冠疫情等因素影響，該項目銷售價格和套數持續下滑。據房產經紀人王亮（化名）提供的管道銷售價格，目前卓越城高層價格最低已來到了6500元／平方米，洋房最低6850元／平方米。如果選擇團裝（團體裝修），還能贈送車位。

報導引述第三方平台數據指，部分二手房源掛牌價格也僅每平方米7000元出頭。另據武漢當地媒體報導，多個項目近期的降價幅度均在2000元／平方米以上。且今年以來，降價幅度還有擴大趨勢。

報導指，今年6月，武漢新房網簽量急劇下滑至6172套，環比減少55.46％，同比減少42％；7月，武漢新房網簽僅4881套，環比下降20.9％；截至8月20日，本月武漢新房成交量僅為4092套。另據湖北中原地產數據，今年以來，武漢新房銷售開盤去化率持續走低，僅為17％，在中西部核心城市中市場表現最差。

報導指，下滑的不僅是成交量，還有價格。據國家統計局數據顯示，7月武漢新建商品住宅銷售價格指數環比下降0.1％，同比下降0.3％，這已是武漢新房價格同比16連降；二手住宅銷售價格指數同比則已是17連降。

「對於今年武漢房地產項目來說，降價是常態，只是降多降少的問題」，某百強房企武漢區域相關負責人張強（化名）指出，像白沙洲這些三環外區域的房價已降回到至少3年前。不動產數位服務平台克而瑞則分析指，「短期若無實質性刺激政策和市場信心持續不足，市場還將延續低位波動」。