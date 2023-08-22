中美洲議會強行通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，我外交部為表達嚴正抗議，22日一大早就發布新聞稿，喊「基於維護國家尊嚴，即日起正式退出中美洲議會」，而總統蔡英文同一時間則是在臉書發文，祝福大家七夕情人節快樂。

外交部表示，尼加拉瓜黨團及部分親大陸成員，罔顧台灣對該議會及中美洲區域統合與發展的長期貢獻，不惜分化議會內部團結及破壞中美洲地區民主及和諧，推動、慫恿中美洲議會通過極具爭議的「排我納中」案，尤其尼國的奧德嘉（Daniel Ortega）獨裁政權更錯誤引用聯合國大會第2758號決議，還操弄所謂「一中原則」謬論，我政府給予強烈譴責。

為表達強烈抗議，外交部宣布即起退出中美洲議會，並強調「我國不會屈服於中國的文攻武嚇，會堅守自由民主價值，積極聯合友邦與理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，並爭取台灣應有的國際空間與地位」。

而當我政府遭遇外交重挫之際，蔡英文則在臉書發文，說「今天是七夕情人節，不管大家是要跟另一半，還是跟家人、親友一起度過，祝福大家都幸福！情人節快樂」，讓許多網友傻眼， 留言批「還在過情人節？？？一個總統分不清國家大事的輕重緩急，才是最悲哀的事。臺灣外交部真是無勇無謀，是被趕出來的，還是自願退出？？？」

其他人也酸「待退的日子真爽」、「何不開個記者會與臺灣民眾說呢」。