中國大陸外交部消息，南非時間21日晚，國家主席習近平抵達約翰尼斯堡，出席金磚國家領導人第十五次會晤並對南非進行國是訪問。

晚間11時許，習近平乘坐的專機抵達約翰尼斯堡坦博國際機場。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）率外長潘多爾，陪同部長、總統府婦女、青年部長祖馬等政府高級官員在舷梯旁熱情迎接。南非婦女向習近平獻上鮮花，禮兵持槍致敬。身著民族服裝的民眾跳起奔放的舞蹈。

拉馬福薩熱烈歡迎習近平對南非進行國是訪問。習近平表示，「我很高興再次到訪南非，期待同你就深化中南關係及共同關心的問題深入交換意見。」

習近平發表機場書面講話，代表中方政府和人民，向南非政府和南非人民誠摯問候和良好祝願。習近平強調，今年是中斐建交25周年，中斐全面戰略夥伴關係步入嶄新階段。中斐關係的鞏固和發展，不僅造福兩國人民，也為變亂交織的世界注入更多穩定性。相信在雙方共同努力下，這次訪問一定能夠取得圓滿成功。

習近平指出，作為新興市場國家和開發中大國的重要合作平台，金磚合作機制已經成為促進世界經濟增長、完善全球治理、推動國際關係民主化的建設性力量。相信這次金磚國家領導人會晤將成為金磚合作機制發展歷程中的重要里程碑，把開發中國家團結合作提升到更高水準。他還將出席中非領導人對話會，同非洲國家領導人一道，共商合作大計，共謀發展之道，共促世界和平。

時值午夜時分，習近平乘坐的車隊從機場前往下榻飯店途中，華僑華人沿途街道揮舞中斐兩國國旗，高舉「中南友誼萬歲」等布條，歡迎習近平到訪。

習近平此行目的有三：一，出席金磚國家首腦年會，提升金磚國家在全球政治，經濟中不可代替的地位，金磚國家將擴充；二，出席「中國-非洲」首腦會議，進一步將提升中非合作的力度；三，對南非做國是訪問，提升中斐戰略合作夥伴關係。