蔡英文總統2016年520上任迄今，法務部在2018年8月31日、2020年4月1日分別執行李宏基、翁仁賢2名死囚死刑，目前等候執行的38名死囚中，王信福、王柏英、蕭新財3人都因殺警遭判死刑定讞，但迄今都未執行。

38名死刑犯至今尚未伏法，日前連身條款合憲判決出爐後，法務部未重啟死刑槍決引發爭議，法務部今年8月14日回應，在監38位死刑犯都另有主張 「死刑」違憲等其他事由，聲請憲法訴訟，仍在進行，法務部依法無 從執行死刑。

等侯執行的38名 死囚中，王信福、王柏英、蕭新財3人都因殺警遭判死刑定讞，但迄今都未執行。

王柏英與哥哥王柏忠2005年計畫持槍搶銀行，殺死巡邏警員洪重男後奪槍，最高法院2009年3月13日判王柏英死刑、王柏忠無期徒刑定讞，迄今14年未執行槍決。

蕭新財2000年因被員警盤查，持霰彈槍行刑式轟警，造成警員1死1重傷，最高法院2005年12月29日判死定讞，至今超過17年未伏法。

此外，1990年王信福被控教唆小弟，在卡拉OK槍殺2名警察，台灣史上第一宗殺警案，最高法院2011年7月27日判死定讞，迄今12年多仍未執行槍決，王信福今年也已71多歲，堪稱「最高齡死刑犯」。

台灣年紀最大的死囚、71歲的王信福，因槍殺2員警在2011年判死刑定讞，但至今未執行槍決，他聲請多件釋憲案，但分別遭憲法法庭判決合憲或不受理，包括王信福在內都仍另有不同理由的釋憲案聲請中。