大陸女星楊冪憑藉亮麗外型及精湛演技，演出《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《三生三世十里桃花》等多部作品成績都相當亮眼，更因此有「流量女王」的封號；而近期她擔任綜藝節目《密室大逃脫5》嘉賓受到關注，在最新一集中她穿著貼身上衣，讓她的好身材再度引爆話題，更有人翻出她過往更大尺度的作品。

楊冪在最新一集節目《密室大逃脫5》中，穿著一件白色上衣搭被黑色外套，由於上衣採用貼身設計，讓楊冪的好身材完全藏不住，且節目中她也不時半脫下外套，讓不少網友看見後留言大讚：「穿衣很瘦脫衣有肉」還以「楊冪上身身材」登上微博熱搜，並衝破6000萬的閱讀量。

楊冪在節目中展現好身材，引起網友熱議。（圖／翻攝自微博）

對此，就有網友挖出楊冪2011年演出驚悚電影《孤島驚魂》的畫面，當中楊冪身穿著粉色泳裝，罕見展現好身材，令不少觀眾印象深刻。

此外，今年初時，楊冪以一襲平口亮片洋裝外罩毛毛大衣亮相，傲人上圍隨著擺動快要炸出，纖細美腿更是吸睛，腰束奶澎好身材讓網友看了臉紅心跳「全程看臉，都沒聽見她唱什麼」、「受不了了，聲音太甜」、「狀態也好好，直接重回20歲」。