VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，虛擬YouTuber(Vtuber)產業正引發全球熱潮，尤其在亞洲地區如日本、中國和韓國，成為一個引人矚目的娛樂現象。Vtuber以虛擬角色為主體，透過各種網絡直播平台與觀眾互動，而BEATDAY平台進一步把Vtuber的2D演出，進化成全息6DoF的自由空間。

VIVE ORIGINALS總經理劉思銘進一步闡述，在台灣Vtuber生態圈上屬嬌小，多由工作室或個人透過YouTube平台進行2D或實時直播，缺少高度互動體驗。Vtuber表演方式由平面向全息轉變，進而融入虛擬現實(VR)體驗，成為全球趨勢。然而，實現全息演出所需技術與資金門檻較高，使得許多Vtuber創作者難以跨越。BEATDAY將成為台灣首個提供此類演出方式的創新平台，填補市場空缺。

劉思銘進一步表示，BEATDAY由內容創作轉變為提供6自由度全息演出的平台角色，甚至可以為Vtuber創作者提供顧問、營銷、舞台表演、售票等等的服務。VIVE ORIGINALS也將帶著這一創新的商業模式邁入亞洲其他區域，引領創作者迎向全球商業市場，為各地Vtuber創作者開啟一扇通向全球的大門。

HTC VIVE ORIGINALS與春魚工作室虛擬Vtuber偶像合作，也是BEATDAY元宇宙展演館首度嘗試與非實體藝人共同創造虛擬演出，實現Vtuber元宇宙演出的全新體驗。《鏡花水月 Illusionary》不僅融合6DoF 3D動捕技術，讓虛擬偶像跳脫過往在網路影音平台的2D形象。