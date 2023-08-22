●輝達（Nvidia）漲8.47%，收在469.67美元，在半導體類股中漲幅領先。在發布財報前夕，匯豐銀行將輝達目標價提高到780美元，在華爾街排名第二高。匯豐在報告中指出，目前對AI技術的需求仍然穩健，與AI相關的GPU出貨尤其強勁，這股動能可望持續到2025年。匯豐分析師看好輝達2024財年第二季獲利與第三季展望將再次大幅超出市場預期。輝達是今年AI狂熱帶動科技股大漲的最大贏家之一。該AI晶片王將於周三美股盤後發布財報，市場樂觀以待。今年以來，輝達股價已上漲逾220%，遠優於那斯達克指數（上漲29%）。

●特斯拉周一大漲7.33%，收在231.28美元。券商Baird Equity Research將特斯拉股票列入「最佳投資」（best ideas）名單，稱特斯拉的降價策略以及降價對利潤的影響將在下半年影響股價，但Cybertruck上市、其全自動駕駛系統獲得更廣泛的採用，以及擴展新市場等利多可望帶來助益。

●博通（Broadcom）漲4.8%，收在865.14美元。該公司以690億美元收購雲端服務公司VMware的交易獲得英國競爭與市場管理局 （CMA）批准。VMware大漲4.91%，收在162.48。

●網路資安公司Palo Alto Networks上周五公布的上季獲利表現和全年營收展望均優於市場預期，周一股價飆漲14.8%。