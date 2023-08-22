大陸海關總署21日發布關於防止猴痘疫情傳入中國的公告要求，來自猴痘疫情發生國家（地區）的有關人員入境時，應主動申報。

大陸海關總署稱，自2022年5月以來，猴痘疫情持續在全球多個區域廣泛流行，截至目前，已有113個國家（地區）報告了8萬9000多例猴痘確診病例，包含152例死亡病例。近期，歐洲、美洲和西太平洋區域猴痘疫情呈上升趨勢。為防止猴痘疫情傳入中國，保護出入境人員的健康安全，根據大陸《國境衛生檢疫法》及其實施細則等法律法規規定，發布公告如下：

一、來自猴痘疫情發生國家（地區）的人員，如接觸過猴痘病例或出現發熱、寒戰、頭痛、嗜睡、乏力、背部疼痛、肌痛、淋巴結腫大、面部和身體大範圍皮疹等症狀，入境時應主動向海關申報，海關衛生檢疫人員將按規定程序採取醫學措施並開展採樣檢測。

二、來自猴痘疫情發生國家（地區）且有被汙染或有被汙污可能的航空器、船舶、貨櫃、貨物，應按規定程序接受衛生處理。

該公告自發布之日起生效，有效期6個月。