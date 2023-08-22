人工智慧（AI）蓬勃發展，俄羅斯也計畫跨足此領域，知情人士透露，俄羅斯最知名的IC設計廠商貝加爾將斥資近20億盧布（折合約6.7億元台幣）開發AI處理器，以滿足該國對AI應用的需求，但目前代工廠還沒有下落。

根據《Tom's Hardware》報導，貝加爾電子執行長Andrey Evdokimov受訪時表示，公司已成立新部門，將採用目前最好的設計架構開發一系列AI專用晶片，打造特殊應用積體電路（ASIC），但未透露與晶片相關的開發細節與研發時程。

貝加爾AI ASIC主要開發者Maxim Maslov說，受到國際制裁影響，俄羅斯難以取得輝達AI晶片，也無法進口輝達為大陸特製的A800和H800晶片，公司因此決定自行研發AI晶片以滿足國內所需，但目前仍不確定能將IC設計交給哪間代工廠。

報導提到，歐美強力制裁俄羅斯，英特爾、格羅方德願意接貝加爾訂單的機率相當渺茫，而台灣也禁止向俄羅斯、白俄羅斯出口半導體先進設備，台積電與聯電無法幫忙代工；考量美國可能進一步審查、制裁，就算請中芯國際幫忙製造晶片，中芯也很有可能拒絕。