《台灣民意基金會》昨（21）日公布最新總統民調，民進黨賴清德支持度占43.4%、民眾黨柯文哲占26.6%、國民黨侯友宜13.6%，此民調不僅顯示賴突破35%天花板達到4成以上，侯來到新低，引發外界熱議，許多人也直言不信。前立委沈富雄則分析，正是因鴻海創辦人郭台銘說要下架民進黨，做法卻適得其反，反讓賴清德選情更為更牢固。

沈富雄昨晚在節目《POP大國民》表示，郭台銘講了三隻的小豬的故事後，沒有人肯定，大家都把他當成笑話，郭董不是小豬，因為另外兩個人是有黨的，經過黨徵召、黨有提名才能算是小豬，郭董沒有黨，是一個大野狼，一天到晚想吃豬肉吃不到；沈並引用童話書三隻小豬的故事情節說，「現在侯友宜的房子還沒倒，柯文哲的房子更沒有倒，民眾黨屹立不搖。」

對於郭台銘的謀劃，沈富雄認為，其先前已經無計可施，想代表國民黨、民眾黨都不成功，這匹大野狼就想到披著豬小弟的外套，邀豬老大、豬老二來喝咖啡。沈強調，我不相信郭台銘會想到這個比喻，郭的幕僚讓人笑掉大牙，「他是披著豬皮的大野狼，因為他玩太久了，沒人理他，豬老大跟豬老二一看就知道他是大野狼，不是我們的同類，不是豬小三。」

沈富雄更警告，侯友宜不應該和郭台銘喝咖啡，因為喝了之後民調將會從現在的13%掉到7%。沈狠批，郭台銘說要下架執政黨，但做法有問題，「就像要併購一家公司，結果沒併購到，反而卻被對方咬一口。」