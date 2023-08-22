合庫銀配合財政部積極推動「中小企業千億振興」融資方案，與另7家公股行庫合力提供新臺幣3000億元資金活水，截至112年6月底已嘉惠近4500家中小企業，其中合作金庫銀行成功核貸近300家中小企業，占該方案總承作家數比例約15%。該融資方案申請期限至113年12月31日止，利率從優，可滿足企業營運周轉、設備技術開發及研究創新人才培育之資金需求。

111年合作金庫銀行對中小企業放款金額突破新台幣8200億元大關，達8295億元，另小型及新創企業融資放款111年底融資金額逾4500億元，貢獻度在全體銀行間名列前茅。

此外，合庫銀於112年3月舉辦「ESG靶點產業解盲論壇」，將ESG轉化為中小企業之策略成長動能，攜手共同激盪出中小企業落地減碳的解決方案。合庫將持續提供中小企業最佳的融資服務，強化中小企業融資能量，並善用中小企業信用保證基金之保證機制，提供最迅速確實之資金服務，全力配合政府政策並善盡企業社會責任。