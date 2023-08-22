「北一女神」蔡瑞雪近年積極轉戰戲劇，在影集《地獄里長》有亮眼演出，蔡瑞雪平時也不吝嗇分享生活，她就大方分享一系列的泳裝照，傲人上圍、蠻腰和長腿全都露，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

蔡瑞雪分享一系列泳裝照，她頂著辮子氣質入鏡，泳裝黑白色系的搭配，更顯絕佳比例，她傲人上圍、蠻腰和長腿全都露，S曲線更是一覽無遺，蔡瑞雪還應景寫下：「怕明天太多人跟你說...七夕情人節快樂」，蔡瑞雪辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言：「瑞雪身材超好」、「好辣」、「甜甜辣辣」、「有雪球」、「瑞雪情人節快樂」。

蔡瑞雪高中就讀台北市第一女子高級中學，因參加節目《校花點點名》爆紅，被封「北一女神」，2017年曾參加韓國選秀節目《偶像學校》，蔡瑞雪近年則積極轉戰戲劇，在影集《地獄里長》有亮眼演出，她飾演人氣直播主「姍姍」，劇中被下藥後遭嚴重侵犯，蔡瑞雪為這場戲做很多功課，還因此做了遭性侵的噩夢，拍攝時更是大尺度，「有一半屁股露出來，看得時候觸目驚心、滿害怕的，還好播出時沒有這些畫面。」