外交部長吳釗燮接受瑞士「新蘇黎世報」（NZZ）駐台記者Patrick Zoll專訪。(外交部提供)

中共機艦頻繁擾台及軍演。外交部長吳釗燮接受外媒專訪表示，我方認為，兩岸戰爭並非一觸即發，也並非不可避免。相信中國也清楚，如果對台發動戰爭將對中國本身造成巨大影響。對台封鎖也將導致全球經濟重大災難，影響將遠超過俄烏戰爭。政府已注意到並嚴防中國竊取我高科技技術，只要無法掌握領先技術，中國將難以超越台灣在產業鏈的核心地位。

吳釗燮於本月11日接受瑞士「新蘇黎世報」（NZZ）駐台記者Patrick Zoll專訪，訪談內容已於21日以「如果不遏止威權主義，威權主義就會找上門」為題，在該報國際版全版及網站刊出。

吳釗燮指出，中國軍隊快速現代化及其意圖，令台灣人民及所有關心印太地區和平的各國人士感到擔憂，中國不斷派遣軍機及軍艦侵擾我國防空識別區，甚至越過台海中線，妄稱台灣海峽不是國際水道及台灣是中國的內政，企圖強加「一國兩制」模式在台灣之上，甚至多次揚言不排除使用武力統一台灣。

他強調，中國的威權主義野心不僅限於台灣，包括東海、南海、太平洋都可見其擴張足跡，例如中國船艦經常出現在日本西南區域島嶼附近，引起日本高度緊張，近期在南海也與菲律賓發生衝突，此外去年中國與索羅門群島簽署安全協議，引起澳洲及紐西蘭的警覺，而台灣正位處民主陣營對抗中國威權主義的最前線。

為了避免戰爭，吳釗燮指出，台灣負責謹慎地處理兩岸關係，同時積極加強自我防禦能力、推動軍事革新、增加國防預算及強化國軍訓練，並且努力爭取國際社會的支持，讓中國瞭解無法輕取台灣，而攻擊台灣將非常困難且代價高昂。

他相信中國也清楚，如果對台發動戰爭將對中國本身造成巨大影響，因此我方認為，兩岸戰爭並非一觸即發，也並非不可避免。

被問到中國可能對台封鎖，吳釗燮表示，中國如果封鎖台灣，即是國際法上的戰爭行為，將引起國際社會強烈反應，因為台海的和平穩定與全球安全繁榮息息相關，全球60％以上的晶片以及90％以上的高階晶片在台灣生產，全球超過50％貨運行經台灣海峽，因此對台封鎖將導致全球經濟重大災難，其影響將遠超過俄烏戰爭。

談到台灣在全球半導體供應鏈的角色，他強調，台灣半導體產業居於全球供應及研發的核心地位，是經過40年以上淬鍊，經驗完整且不易複製，因此並不擔心台灣半導體產業失去競爭力，或弱化全球供應鏈中的關鍵角色。

對於中國近年致力研發半導體產業，他說，政府已注意到並嚴防中國竊取我國高科技企業技術，只要無法掌握半導體領先技術，中國將難以超越台灣、日本及美國等國在高科技產業鏈的核心地位。

吳釗燮認為，在烏克蘭發生的戰爭是場悲劇，民主政體正受到獨裁政權的侵略，因此民主陣營若不合作阻止威權主義擴張，威權主義就會找上門。同樣的，國際社會必須支持民主台灣並加強團結，以遏止中國威權主義蔓延，制止中國野心恣意在東海、南海擴張，破壞區域和平及穩定。

「新蘇黎世報」創立於1780年，以德語發行，為瑞士歷史悠久的主流報紙之一。