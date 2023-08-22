台灣大學化工系實驗室上周四（17日）上午爆炸起火，共計9名學生受傷，一名網友稱自己是爆炸事件當事人，在社群平台上傳18秒爆炸瞬間監視器影片，表示傷勢並非如媒體報導有嚴重燒燙傷，「只是有點曬傷的感覺。」

原PO昨（21）日於抖音（TikTok）平台上傳18秒監視器影片，只見一名男大生坐在實驗桌前進行油浴實驗，過程中不斷和對面的同學聊天，話說到一半突然爆炸，畫面瞬間被火光覆蓋，他說「我是當事人，傷勢並非媒體說的嚴重燒燙傷，因有穿實驗衣的關係，只是有點曬傷的感覺，已完全復原。」

短片曝光，網友紛紛湧入留言，「希望每個在實驗室的都能平安」、「身為化工人，不危險的實驗，不叫實驗，安全第一」、「人沒事就好」、「曬傷也是傷，祝早日康復平安」、「平安就好」。但也有人提出質疑說，實驗衣主要是預防腐蝕藥劑噴濺到身上，材質大多是棉麻製成，不完全防火。

台大化工系17日上午11時51分發生爆炸，火勢於12時26分撲滅，校方第一時間表示，火警疏散11人，其中9名學生受傷，當中有2位燒燙傷、7位吸入性嗆傷，皆送醫院急診做後續治療。18日校方又再度更新受傷學生的況狀，表示有4位仍留院休息進行預防性檢查，其餘5位已離院返家，至於實驗室火警造成的財損和失火原因仍在調查，同時也將加強宣導實驗時應注意的安全防護措施。