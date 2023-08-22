24歲橋本環奈過去傳出大1歲的男星中川大志傳出熱戀中，對此雙方經紀公司低調回應「私事交由本人處理」被視為默認戀情。近日傳出她想結婚，因此與公司談交換條件，預計宣布時間的時間點也曝光了。

據日媒《日刊現代》報導，橋本環奈結婚近日傳出結婚消息，由於她人氣超旺，戲劇邀約不斷，結婚會關係到其他工作夥伴，所以需要得到廣告公司、電視台等單位的理解，因此橋本環奈與經紀公司協商，在電視劇播畢後，可能於今年年底或明年初會閃電登記結婚。

此外，該報導也透露，橋本環奈與中川大志行蹤低調，至今還沒被拍到同框，但是戀情相當穩定，雖然見面時間少，但彼此見面的時光相當愉快，更有消息人士透露，兩人相約到郊外遊玩被人目擊。

事實上，橋本環奈因奇蹟美照被「千年一遇美少女」的封號，如今從偶像轉型成女演員，演出舞台劇、電視劇、電影，前途大好。中川大志因演出《鎌倉殿的13人》人氣高漲，加上演出Netfilx日劇《火燒御手洗家》在全球收視成績不俗，演技備受肯定。