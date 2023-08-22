進一步觀察上周受益人增加的台股ETF有40檔，其中包括群益台灣ESG低碳(00923)、復華台灣科技優息(00929)、富邦特選高股息30(00900)受益人增加超過兩萬人，整體來看，ESG低碳與科技的台股ETF還是較受投資人喜愛。

據了解，00923選股邏輯是參考0050投資台灣市值最大50檔的架構，再加入ESG篩選，以及排除高碳密度公司去做進一步優化，投資聚焦低碳永續趨勢的台灣市值50大，報酬率更佳、避開碳獲利衝擊較大個股(如:鋼鐵、塑化、水泥等)，納入更多科技成長股，甚至AI概念股比重也不少。碳稅上路，低碳才能迎來訂單，因此台廠也積極打造綠色供應鏈，未來成分股中有訂單能獲利的低碳股的台股ETF，更是未來投資大趨勢。投資人值此之際，更要善加利用相對應的ETF存股。

群益台灣ESG低碳50 ETF(00923)經理人洪祥益表示，未來企業越綠、減碳目標與成效越積極，便越容易自資本市場取得金流支持，甚至可能取得更好的條件降低資金成本；相反地，若高碳排企業未見轉型，未來將成為金融機構的擱淺資產，甚至在資本市場中失去盟友。投資要跟著政策走，國發會今年訂出2050淨零轉型，投資趨勢所及的低碳ESG題材，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的台股ETF，是未來的投資趨勢，來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，在資金浪潮的推動下，低碳ETF後市表現更可期，投資人可多留意投資契機。