世芯-KY看好來自美系超大規模服務供應商更為強勁的AI ASIC出貨量展望，並預期其他客戶之訂單動能將於下半年開始升溫。此外，世芯-KY已取得中國領先汽車製造商之Design-win，而此將助益下半年NRE(委託設計)營收，故世芯-KY將2023年營收展望自原先預估之8億美元調整至9-9.5億美元。

展望2024年，世芯-KY持續強勁，主要是因其營收來源偏重CSP客戶、系統廠及AI、HPC與車用業務。目前世芯-KY已見到強勁AI需求驅動美系超大規模服務供應商、美系IDM及其他客戶之AI ASIC出貨量成長，且我們預估此趨勢將延續至2024年。數項大規模專案，包含消費性電子、AI晶片及行動裝置之主晶片將自4Q23陸續進入量產階段，加上ASIC市場之強勁需求、製程持續升級至5/4奈米甚至是3奈米，以及有望獲取數項車用專案助益NRE營收成長，有鑑於上述動能，故法人更樂觀看好，對於世芯-KY在2024年營收突破10億美元深具信心。