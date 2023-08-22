2024總統大選，依美麗島電子報先前公布之最新民調顯示，民進黨參選人賴清德以39.4%居冠、國民黨參選人侯友宜20.4%、民眾黨參選人柯文哲19.8%。對此，「館長」陳之漢質疑民調可信度，認為是「策略性選戰民調」。館長也在直播中對聊天室的粉絲「民調」，取樣數超過2.6萬人，結果顯示有92%不支持賴清德。

館長昨（21）日在YOUTUBE直播，並點名包括台灣民意基金會、美麗島電子報的民調皆為「策略性選戰民調」，有心要操作的民調。館長認為，就《美麗島電子報》的民調顯示，柯文哲在20-29、30-39兩區塊的支持度都輸給賴清德，結果與他在網路上看到的現象完全不一樣。

館長也在直播中利用YOUTUBE意見調查功能進行「民調」，結果顯示「92%不支持賴清德」，這結果也讓館長狠酸隨便調查都有超過90%的人很不支持賴清德，「哪來40%左右的人支持他？」

館長質疑，究竟是怎樣做出這份民調？網路民調在哪裡？館長強調，他從來沒看到網路上有民調請年輕人來投票，且若是用電話民調，年輕人都不用市話，若手機接到民調電話都會認為是詐騙並掛掉。 館長強調，該民調很「噁心」。