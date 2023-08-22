原定去年開始交車、陸軍花費405億台幣向美國採購108輛最新型的M1A2T坦克，首輛車即將出廠，並將在明年運交38輛。
國防部公開預算書顯示，M1A2T坦克來台時程與交車數量，分別是：2024年38輛、2025年42輛、2026年28輛。
根據《自由時報》今（22）日報導，總統蔡英文昨在總統府聽取行政院簡報後裁示指出，國防改革逐步展現成果，陸軍的8輪裝步戰鬥車，今年底將完成683輛的撥交，首批M1A2T戰車也將出廠。
原定去年開始交車、陸軍花費405億台幣向美國採購108輛最新型的M1A2T坦克，首輛車即將出廠，並將在明年運交38輛。
國防部公開預算書顯示，M1A2T坦克來台時程與交車數量，分別是：2024年38輛、2025年42輛、2026年28輛。
根據《自由時報》今（22）日報導，總統蔡英文昨在總統府聽取行政院簡報後裁示指出，國防改革逐步展現成果，陸軍的8輪裝步戰鬥車，今年底將完成683輛的撥交，首批M1A2T戰車也將出廠。
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