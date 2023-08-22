農曆七月向來都是房市淡季，但如果心裡沒有疙瘩，房仲建議可以考慮在此時看屋、買房，主要原因在於，夏天天氣變化大可藉此機會檢視屋況，加上房市冷清，看屋人少競爭者也少，有機會拿到不錯的價格與物件。

依照台灣風俗民情，普遍認為在農曆七月買房、買車不吉利，也會避免在這個月搬新家、入厝等相關事情，不過隨著社會風氣開放，不計較此事的人越來越多。

三立新聞網報導，信義房屋高三區協理周清源認為，農曆七月反而是議價的好時機，有機會獲得比平常更好的價格，此時看屋也能夠輕易檢測屋況，因為天氣變化大可以測試是否漏水，天氣炎熱則可以檢視屋內散熱狀況。

周清源提到，如果沒有禁忌，此時看屋的人少，競爭者也相對較少，是議價的好時機，此外，由於房市進入淡季，家電、家俱也會有優惠，可以先提前入手。

如果真的害怕看房撞鬼，周清源建議可以透過線上看屋了解格局與概況，若忌諱的是交屋入住，可以先辦理過戶，等到農曆七月結束再進行後續動作，避開禁忌。

農曆七月能否買房也引起PTT網友們熱烈討論，兩派意見都有，甚至有人感嘆窮比鬼更恐怖，「價格可能可以便宜一點吧，但就是看人」、「聽到的都是不要民俗月入厝就好」、「窮比鬼更恐怖」、「交屋有差嗎？入厝再選一下日子就好」、「鬼月交屋入住，便宜200萬你要不要？如果要就是自打嘴巴」、「有顧忌就緩緩吧，不然一件事卡在心裡。」