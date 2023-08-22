周一泛歐Stoxx 600指數收盤小漲0.22點或0.05%，為448.66點。 Equiti Capital經濟學家Stuart Cole說，自七月底以來，股市逐步下跌，因為市場對聯準會和歐洲央行尚未完成升息循環感到失望。

此外，由於市場認為利率將較預期更長時間維持在高水準，基準美國十年期國債殖利率攀升至近15年新高，歐元區的債券殖利率也走高，都抑制了市場信心。

投資人也期待本周稍晚在傑克森霍爾(Jackson Hole)舉行的央行年會，預計歐洲央行行長拉加德和聯準會主席鮑爾將在會上提出利率前景的線索。

追蹤原油和金屬價格上漲，能源股和礦業股分別上漲0.6%和0.4%。

歐洲的醫療股也上漲0.3%；在摩根士丹利上調目標價之後，諾和諾德上漲0.8%。

LVMH集團和開雲集團(Kering)分別反彈0.9%和1.2%；此前受到中國需求前景擔憂影響，這兩家公司股價連續六天下跌。

汽車股升1.1%。德國車用零件供應商大陸集團(Continental)大漲5.9%；此前有新聞報導指出，在可能的企業重組當中，可能涉及到部分資產的出售。

英國住宅建商Crest Nicholson在下調全年獲利預期之後，股價跌3.5%。

Demant上漲3.3%；此前摩根大通將該丹麥助聽器製造商的評級，從「中性」上調為「買進」。

荷蘭支付公司Adyen跌8.6%；此前兩家券商下調了該公司評級。