●市場觀望聯準會主席鮑爾周五在傑克森霍爾央行年會發表的談話，周一美元尾盤微升0.068%，報103.44，仍然接近上周五創下的2個月高點103.68。摩根大通表示日本央行可能在日圓貶至150才會出手，日圓應聲下挫0.65%，報146.35兌一美元。人民幣急速拉升逾100個點子，最高站上7.2782元兌一美元，外媒援引消息人士報導，中國主要國有銀行收緊了離岸人民幣流動性，以提高放空人民幣的成本。

●周一美國10年期指標公債殖利率漲破4.34%大關，創下2007年全球金融危機以來新高水準，盤中一度急升近11個基點、觸及4.358%。對利率更為敏感的2年期債息一度漲6.9個基點，報5.005%。近來美國發布的經濟數據意外強勁，以及聯準會發布的7月會議紀要釋出鷹派訊息，使利率可能升更高、高更久的預期升溫。市場正緊盯聯準會主席鮑爾周五在傑克森霍爾央行年會發表的談話是否透露更多有關利率走向的線索。

●逢低買盤進場為金價帶來提振，惟美元持穩於高檔以及美國債息再度創高使金價漲幅受抑，周一紐約12月期金收漲6.5美元或0.3%，報每盎司1923美元，連漲第2天。

●中國經濟前景黯淡不利於原油需求前景，以及美國債息上揚顯示市場預期聯準會可能進一步升息，而利率升得更高或使美國經濟前景惡化，周一紐約9月期油跌0.65%，收在每桶80.72美元。倫敦布蘭特10月期油收跌0.4%，報每桶84.46美元。