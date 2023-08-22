日本政府今天上午針對福島第一核電廠核處理水稀釋排海的計畫進行討論後，已經正式決定，只要氣象與海象條件許可，將於本周四（24日）起將核處理水排放入海。

根據日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，日本首相岸田文雄22日上午在官邸召開閣僚會議，出席者包括經濟產業大臣西村康稔、復興大臣渡邊博道等人。岸田表示，政府已經獲得漁業團體的諒解，雙方達成一定共識，遂於今天召開閣僚會議，正式決定從24日起，將處理過的福島第一核電廠核廢水排入大海。

日本福島核處理水排放引起國內外對漁業發展、食安問題的擔憂。圖為日本福島縣相馬市一間超市包裝待販售的生魚片。（路透）

今年7月，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）率團拜訪福島第一核電廠，視察核處理水的排放計畫，認為日方若按照計畫執行排放作業，「符合國際安全標準」。

與此同時，日本政府也持續向其他國家，特別是東亞地區，解釋核處理水排海的安全性；岸田文雄上周五（18日）赴美，也與美國總統拜登及南韓總統尹錫悅商談了核處理水排海一事。

返國後，岸田也親自會晤日本「全國漁業協同組合連合會」人員，解釋核處理水排海計畫，承諾將採取一切措施遏止相關謠言，保障漁民生計，雙方於是達成共識，確定核處理水排海時間。

根據世界衛生組織，核處理水可飲用的標準為每公升含氚量1萬貝克，而日本福島第一核電廠稀釋到每公升含量不到1500貝克。福島發電廠1至3號機組於2011年311大地震時，因冷卻功能遭大海嘯破壞，導致爐心熔毀，廠方進行灌水降溫，因而產生大量污染水，經過處理後，已去除多種放射物質，唯目前技術仍難以去除氚。目前廠內核處理水儲存量已達98%，估計將在2024年2至6月滿槽。