彰化市魚市場爌肉飯業者貼出漲價公告。（翻攝魚市場爌肉飯臉書）

肉圓、爌肉飯及貓鼠麵號稱是彰化小吃三寶，繼肉圓漲過一波後，位於彰化市魚市場爌肉飯也喊漲，店內品項漲價5至10元，業者在臉書貼文求客人見諒，並強調今年因肉品供應商已漲價3次，「老闆已沒辦法再自行吸收，多多了解及體諒，謝謝大家！」

彰化肉圓、爌肉飯及貓鼠麵等小吃名店，因食材及原物料價格上漲，近來已輪番漲價一波，其中北門口肉圓及阿三肉圓都已漲價至每顆55元，阿璋肉圓昨天也宣布每顆肉圓漲價至55元。

爌肉飯的部分，排隊名店阿泉爌肉飯今年1月宣布店內品項漲價5元，花壇阿宏豬腳爌肉飯也宣布漲價5元不等。

上述彰化小吃名店紛紛漲了一波後，彰化市中正路二段的魚市場爌肉飯也在臉書及店內發文，公告爌肉、肉皮與肉串每份都調漲5元，其中爌肉每份漲為45元，肉皮與肉串每份漲為25元，至於腳筋則漲最多，每份調漲10元，來到每份50元。

「不好意思！」魚市場爌肉飯業者強調，因今年肉品供應商已漲價3次，原物料上漲至今，老闆都自行吸收，還請各位舊雨新知多多了解，尚請各位鄉親見諒，繼續捧場，謝謝大家。

彰化市林姓民眾表示，彰化市是爌肉飯的一級戰區，名店超多，包括阿泉、魚市場、老朱、阿正、阿章、永福、永成、天公壇、過溝仔榕樹下、謝家等等，不勝枚舉，都各有特色，也各自有擁護者，爌肉飯主角就是豬肉，在豬肉價格直直漲的情況下，可預期爌肉飯早晚會漲價。

豬肉攤業者說，製作豬飼料的玉米等原物料去年至今漲了約3成，毛豬價格當然會跟著上漲，現在毛豬價格1公斤已到105元了，去年大約1公斤才80元而已，現在中元節到了，中秋節也快到，節慶需求也會跟著放大，豬肉價格仍有上漲空間。