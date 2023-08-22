有些人擅於察言觀色，對任何事物總是深思熟慮後再做決定，對此，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享防備心強，不輕易相信人的前4名星座，依序是摩羯座、水瓶座、天蠍座、處女座，其中第1名的摩羯座因謹慎的判斷和極強的防備心聞名，他們做事總是小心翼翼，也經常進行深入思考和分析來確認真相。

▍第4名：處女座：理性分析、求證求真

處女座以理性和分析的能力著稱，他們深思熟慮，不輕易相信別人，因為總是追求真相，不想被虛假或情感所欺騙，而且也傾向於仔細收集訊息，並經過多次求證和驗證後才做出判斷，這種求證態度在面對任何情況時，能保持冷靜和客觀，做出明智決定。

▍第3名：天蠍座：深入挖掘、事實真偽

天蠍座以深刻的觀察力和對事實真相的追求聞名，他們絕不輕易相信別人，總是追求背後深層的意義和動機，擅於挖掘事物的本質，不滿足於表面的虛像，也會投入大量時間和精力去調查和研究，以確保事情是真實可靠的，這種態度在解決難題時都能找到最有效的方法，同時也不易被事物所蒙蔽雙眼，並分辨事實和虛偽，對判斷充滿信心，更願意透過深入調查來確定事情真相。

▍第2名：水瓶座：獨立思考、不受擺佈

水瓶座以獨立的思考和不受擺佈的特質而著稱，他們擁有獨特見解和觀點，能以不同角度看待事物，也不輕易相信別人，總是會進行深入分析和思考。而一向喜歡獨立思考，樂意確認事情真相，絕不隨波逐流會堅守自己的原則。他們對於別人影響不大，會根據判斷做決定，這種獨立和堅定的態度不會被他人言論所左右，會憑著直覺和觀察力，並透過仔細思考和評估後才作出判斷。

▍第1名：摩羯座：謹慎判斷、防衛心強

摩羯座因謹慎的判斷和極強的防備心而備受矚目，對待任何事總是小心翼翼，經常進行深入思考和分析，絕不輕易相信別人，會憑藉觀察力和理性做出判斷，也傾向於依靠自身的觀察和經驗，將自己保護得相當嚴密，他們防備心極強不輕易讓人靠近，但願意經歷時間的考驗，確保對方是否值得信任，這種謹慎和防衛心面對各種情況，能保持冷靜和理性，也會透過觀察和分析來確定事情真相。