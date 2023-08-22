白嘉莉認為孝順就是能多陪伴父母。（羅永銘攝）

白嘉莉外貌凍齡、氣質高雅。（羅永銘攝）

第3屆「孝親獎」開始了，《中國時報》陸續邀請明星分享孝順父母的故事，並呼籲大家「行孝一定要及時」。「最美麗的主持人」白嘉莉當年遠嫁他鄉，在通訊不發達的年代，一定每天跟母親通電話，坦言費用驚人，她認為孝順就是能多陪伴父母，「因為他們年紀大了，退休的話會很空虛，希望小孩能多陪他們，所以多花點時間跟父母在一起，如果不能也是打個電話給他們。」

白嘉莉（右）遺傳母親好基因，母女倆都是表準的美人胚子。（白嘉莉提供）

白嘉莉（右）和母親感情很深，亦師亦友。（白嘉莉提供）

白嘉莉活躍於60年代，是當年《喜相逢》、《群星會》與《銀河璇宮》等綜藝節目裡，美麗高雅、氣質不凡的主持人，也是唱起歌來絲絲入扣、直入心田的歌手。跟歐陽菲菲同期出道的白嘉莉，踏進演藝圈後，無論表演或主持，在舞台上的談吐、手勢，母親都會給予指導，如同她的良師，「我很幸運有一個很好的母親。」

白嘉莉在母親鼓勵下學畫，如今已作畫40年，她將於11月2日在新光三越信義新天地A9館9樓舉辦畫。（羅永銘攝）

演藝工作上有委屈，白嘉莉會找母親訴苦，母女無話不談，母親總安慰她：「妳不要去想，妳一定要快樂，人家的閒話都不要去理，有空多多充實自己。」並時常提醒她要做開心的事，「妳喜歡做什麼就做什麼」。白嘉莉笑稱自己雙魚座又AB型，個性有點猶豫不決，母親教她把困擾自己的事情寫下來，好的、壞的，再一一判斷，一旦決定了就不要後悔，她永記在心。

然而她在演藝事業巔峰之際，閃嫁印尼富商「木材大王」黃雙安後，隨即消失螢光幕前，這件事，讓從小很聽媽媽話的白嘉莉，笑說：「我只有一次沒有聽我媽媽的話，『就是嫁到印尼』。」她透露母親曾軟性勸說，要她再想一想，放棄事業、遠嫁印尼值不值得，但她堅決要嫁，「因為太累了留在台灣，媽媽也知道壓力也很大。」

白嘉莉表示那時太多節目，電視台一有新節目，都會找她主持，「當時通訊不發達，我等於是躲開一樣，到了印尼大家找不到我，我也看不到台灣的電視，等於到了另一個世界，我覺得這樣很好，當然我希望完全放輕鬆自己。」除了黃雙安的善良讓母親放心以外，愛女心切的母親也希望她有更多自己的時間、空間，也就答應了婚事。

白嘉莉（右）1977年遠嫁印尼富商黃雙安後就淡出演藝圈。（白嘉莉提供）

婚後定居印尼，白嘉莉每天都跟住澳洲的母親通電話，坦言費用相當驚人，「那個時候1977年，沒有微信、LINE，電話費花了很多，我到世界各地每天都跟母親通電話。」而白嘉莉只要有空，也會飛到澳洲陪媽媽，「媽媽看電視，我就抓著她的手，我覺得年紀大的人，都會回憶子女小時候的事，媽媽喜歡講以前的事，我就聽，讓媽媽高興。」

她感性地說：「我們小時候，媽媽牽著我們的手，我們大了我們也要抓著媽媽的手，讓他們心裡有一種溫暖的感覺。」

白嘉莉升格人妻後，母親也引導她如何與丈夫相處，扮演好企業家夫人的角色，夫妻間難免有不愉快，只要她衝動想離家找母親，母親都會騙說自己最近很忙，要她緩一緩，白嘉莉說：「我母親很有智慧，都跟我說『妳等一等先陪著他（指老公），過2天再來』，結果（我們）過2天就和好了。」母親也經常提點她「要看人家的長處，不要隨便發脾氣」。

直到後來母親得了帕金森氏症，白嘉莉開始報喜不報憂，「我如果跟她說什麼，她晚上會睡不好，我知道了之後我就報喜不報憂，讓她開心。」白嘉莉哽咽說母親離開16年，至今仍無時無刻想念她，希望大家不要做遺憾的事情，父母健在的時候，多陪陪他們，「所以母親走了之後我一點都不遺憾，因為我儘可能的陪著我母親。」

談到父親，白嘉莉高中時父母離異，她坦言父母剛分開時對父親不諒解，可是母親告訴她：「我跟爸爸因為個性不合分開，那是我們大人的事，你們小孩不用管，他是妳的父親，妳還是要跟他聯絡。」所以白嘉莉逢年過節都會跟父親聯繫，直誇母親很了不起，肚量很大。

白嘉莉（左）遺憾沒能陪爸爸到老家看一看。（白嘉莉提供）

之後父親年紀大了，脾氣改很多，白嘉莉也意識到要多陪他，但父親生前一直盼望女兒能跟他回老家甘肅一趟，看看他生長的地方，也想向親友驕傲介紹「這是我的女兒」，可是那時的白嘉莉一方面忙於家庭，一方面也不願意，想到此事，白嘉莉感慨說：「爸爸要求好多次，我沒有答應他，這點我很遺憾。」