大陸「殺豬盤」盜一張網紅照網戀多女，詐財逾8800萬元。（澎湃新聞）

澎湃新聞22日報導，遼寧阜新市女子季芳（化名）7月17日報警指出，今年4月一名「張毅」的人加她微信聊天後在網路上「戀愛」，之後「張毅」以帶她投資理財為由，讓她下載兩款App，她多次轉帳，被騙70.3萬元（人民幣，下同）。報案後，她在網上發現，「張毅」又用了同一抖音網紅照片、以相似套路詐騙至少30多人，均已報案，被騙金額共達2000多萬元（約合新台幣8800萬元）。網紅「本尊」還發布緊急聲明稱，他的照片被盜用，自己未行騙。

澎湃新聞報導，眾多受害者建了維權群，裡面有40多人，她們多是中年女性，有過失敗的感情經歷。多名受害者表示，騙子盜用同一個人的照片，使用高度相同的劇本，可能來自同一個詐騙團夥。

季芳今年37歲，從事補教行業。她說，今年4月19日，一陌生男子通過手機號碼添加她的微信，該男子當時稱，他是來加親戚朋友推薦的相親對象，後發現加錯了人。在微信聊天過程中，對方自稱「張毅」，是廣西人，在深圳做石材生意，目前一個人帶著女兒。

「我們也一直沒有視訊過。」季芳回憶，對方稱他的妻子是在他們打微信視訊時出車禍去世，所以對打視訊電話一直有陰影。

聊天過程中，季芳覺得對方條件不錯、性格好，今年5月初，雖未見過面，但季芳同意和對方確立了戀愛關係。

季芳說， 確立關係不久，5月28日，「張毅」說要帶她做點副業，並多次推薦虛擬貨幣投資。從此掉入陷阱。

8月15日，季芳在抖音上發現，「張毅」發給她的照片，係來自一名叫「劉明雄」的抖音帳號。在該帳號下方，眾多網友留言稱，她們也遭遇了類似詐騙。

「我就開始聯繫她們，發現有三十幾個受害者。」在維權過程中，季芳和其他受害者建了微信群，互通消息。她們發現，被騙的套路都是一樣的，騙子發給她們的照片都是同一人，且都稱妻子死了，一個人帶個孩子，並逐步引誘她們進行投資理財。

澎湃新聞報導，抖音「劉明雄」帳號共有6.7萬粉絲。此前，該帳號發布相關律師聲明稱，劉明雄忙於模特和演藝事業，從未與陌生網友聊天。網路上（有人）盜用其照片或視頻騙取女性感情和錢財，並不是本人，他也從未在國內外相親網站註冊，更不會與陌生人有經濟往來。

針對季芳被騙一事，8月中旬，阜新市公安局細河分局四合派出所工作人員回復稱，目前，案件還在調查中。當地警方已核實到涉案嫌疑人5名，並抓獲1名嫌疑人，但未抓獲主要詐騙分子。還有其他被騙者透露，自己報案後，警方控制了相關銀行卡的卡主，但其並不是詐騙分子。