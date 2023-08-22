學童在龍華科大完善師資與新穎環境下，提早熟悉現代資訊及智能科技。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

龍華科大團隊執行大學社會責任計畫，大手牽小手邀學童體驗資訊科技樂趣。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

龍華學子在資訊課程及團康活動中，和小朋友融洽協作，提高小朋友的學習興趣。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

為實踐大學社會責任，營造社區、學校多元特色，龍華科技大學執行第三期「牽手龜山-保育、人文、科技的共榮與昇華」USR計畫，由計畫主持人資訊管理系老師施教旺，帶領團隊赴各個社區、學校體驗資訊科技，達到教育推廣目的；並舉辦「光環板資訊體驗營隊」－「資想陪你FUN暑假」夏令營，帶領學童一起體驗現代資訊及未來智能科技所需使用到的技能，讓科技教育從小培養，創造多元學習管道，提升教育領航功能。

為讓學子透過多元科技學習提升在地認同，龍華科大USR團隊規畫「資想陪你FUN暑假」系列活動，邀請龍壽國小師生共同參與，展開為期兩天的夏令體驗營活動。龍華師生運用圖形化編程教育方式，引導龍壽國小學童對簡易編程的興趣，進而激發創意與想像力；活動使用桌上型電腦及平板電腦同時操作，不僅增加活動多樣性，更培養學生執行力與問題解決能力。

龍華師生除了教導有關物聯網（光環板）外，還特別介紹雷射雕刻機，讓龍壽國小學童了解如何使用，現場進行實際操作體驗，並且把提前製作好的雷雕小物贈送給小朋友，讓學童們不僅學到知識又可以獲贈禮品，收穫滿滿。

龍壽國小校長張雅筑表示，謝謝龍華科大USR團隊於暑假期間辦理豐富實用的資訊營隊，看到孩子們一起認真學習踴躍參與，真的是很棒。輔導主任王正宏則說，未來會有更多的智能、智慧家電科技應用，龍華USR團隊大手牽小手一起進行資訊之旅，運用圖形化編程教育方式，激發學童創造及執行力，活動所學習的編程就有教到語音辨識及藍芽連接，這些都是非常實用的功能，小朋友在兩天活動中汲取專業知識與技能，非常謝謝龍華科大USR團隊教學。

營隊負責人、資管系老師楊哲奇表示，資訊營隊是由資管系學生自發性組成的志工團隊，提供鄰近學校師生學習共享機會，並藉由參加營隊活動，增進資訊科技了解與創新。學生們利用本身資訊專長，從召集隊員、辦理集訓到執行營隊活動都能克服困難一一完成，尤其在資訊課程及團康活動中，和小朋友融洽進行協作，提高小朋友的學習興趣，把整個營隊辦得活潑生動，真的很棒！

工作人員資管系二年級同學黃冠宇表示，營隊設計內容能幫助小朋友的邏輯思考，也可以讓學童瞭解科技的多樣性，並不只是拿著手機上網而已，龍華USR團隊期待下次能再帶給小朋友更多實用有趣的知識。

在龍華科大豐富師資與新穎完善的設備環境下，參加資訊營的學童們展現求知慾，盡情享受知識洗禮，提早熟悉未來科技發展。在經歷多元課程培育資訊素養後，不僅有助資訊萌芽潛能發展，也讓學童們都很有成就感，快樂學習滿載而歸。