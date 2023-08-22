今天是七夕情人節，不少人打算火熱地度過今晚，泌尿科醫師表示，為預防泌尿道感染，性行為後要多喝水。此外，男性每日應攝取2000毫升、女性則是2000c.c.；飲料與咖啡並不能取代水；務必定時喝水；睡前1-2小時不喝水或減量；避免飲用山泉水、曝曬後的瓶裝水。

泌尿科醫師白彝維在其臉書表示，對於泌尿系統，保持充足的水分攝取非常重要。泌尿系統包括腎臟、膀胱、尿道等器官，負責排除體內的代謝廢物和過多的水分，是人體最佳排水管理員，但若體內水分不足，尿液濃度會增加，將增加泌尿系統問題的風險，導致泌尿道感染、發炎等情況。

他表示，預防泌尿系統感染的最簡單方式，就是多喝水、不憋尿。泌尿感染常見於女性，尤其在夏季，因為高溫和濕潤的環境，容易滋生細菌，多喝水有助於頻繁排尿，減少細菌在泌尿道內的停留時間，降低感染風險，所以喝水不只是為了解渴，更是保護泌尿系統的健康法寶。

他列舉6項正確的喝水原則：

1. 女性每日應攝取1500c.c.、男性則是2000c.c.。

2. 飲料與咖啡並不能取代水。

3. 工作再忙也別忘了定時喝水。

4. 睡前1~2小時不喝水或減量。

5. 性行為後多喝水。

6. 避免飲用山泉水、曝曬後的瓶裝水。