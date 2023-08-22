今天是七夕情人節，一名男網友日前買好戒指，打算今天向女友求婚，給對方一個驚喜，沒想到前幾天兩人全裸正準備滾床單，女友打開櫃子要拿保險套時發現了戒指，他乾脆直接下跪求婚，女友答應後，他幫忙戴上戒指，接著兩人回床上繼續恩愛。一名網友好奇問「講求婚台詞的時候，GG是起立狀態嗎？」原PO坦言「是挺的」，其他人笑翻「大頭小頭都在求婚的概念」。

一名男網友在《Dcard》論壇發文表示，日前買好戒指，準備在七夕當天向女友求婚，沒想到兩人在床上恩愛到一半，女友打開櫃子要拿保險套時看到戒指盒，她一手拿保險套，另一手拿戒指盒問「這是我想的那個嗎？」

原PO腦中頓時浮現各種想法，「我要否認還是裝傻？轉移話題？把女友撲倒繼續恩愛？還是直接跪下去？」他想了3秒，決定直接下跪求婚「李○○我愛妳，跟妳在一起很幸福，妳願意嫁給我嗎？」女友回答「我願意！」

原PO幫女友戴上戒指後，兩人又繼續恩愛，他直呼「最特別的求婚回憶，雖然想留到七夕的驚喜被提前了，但這樣的求婚反而比原本的計畫更驚喜。」

網友看了笑說「一絲不掛地在床上求婚，給你一個讚」、「一手保險套，一手戒指，都是要套住東西的，肯定沒問題」、「這樣以後有人問求婚過程怎麼辦？」

有網友好奇問「講求婚台詞的時候GG是起立狀態嗎？」其他人則說「你問了我最好奇的問題，雖然我自己想像的畫面是垂的，然後單膝下跪。」原PO坦言「是挺的，沒辦法控制啊！」網友笑翻「超特別的畫面」、「身心都誠實的求婚」。