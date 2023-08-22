分析師指出，台股今日開高後稍微壓回，以開盤半小時的量能來推估，今日反彈可能帶量，電子股資金占比超過8成。目前AI題材都在等待本周輝達公布財報，市場預估輝達不論毛利率與獲利都能優於預期，需留意財測部分要滿足股價目前位階，才有繼續往上走高的動力。

盤面上，台積電今日開高，漲幅約1%左右；輝達昨日領漲科技股，AI概念股人氣仍高，世芯-KY(3661)漲停板開開關關、技嘉(2376)漲幅約8%、廣達、緯創漲幅在3~4%不等；矽統(2363)昨獲外資加碼近萬張，股價稍早飆漲逾5%；營邦(3693)業績牌支撐，晨盤一度飆至635元。

分析師指出，昨日台股收盤量能創下5月17日以來新低量，整體技術指標持續修正。今日指數晨盤雖然反彈，但多方反攻的企圖心仍未明顯，若是本周半年線能止穩，預期台股短線有機會在技術指標超賣下，出現反彈。

今年的傑克森洞央行年會將在24~26日舉辦，美國聯準會主席鮑爾將在美東時25日針對經濟展望發布演說。外界預期，在現前環境下，預期立場將較為平衡，緊縮周期可望結束，整體看法預期偏向中性。