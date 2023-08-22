因台中市府贈送的入伍禮太受歡迎，市長盧秀燕宣布將從9月15日開始，開放設籍本市的志願役現役軍人領取。（林欣儀攝）

為祝福即將入伍的役男，台中市政府過去都會準備配合三軍軍種的電子錶當作入伍禮，贈送給設籍本市的役男們，料想不到的是，這款電子錶日前曝光後大受歡迎，近來許多民眾向市府索取，台中市長盧秀燕說，經市府內部討論，認為職業軍人也是為國效忠，將開放設籍本市的志願役軍人索取電子錶。

這款迷彩造型的電子錶分為綠色、土黃色及藍色，市府在送役男入伍時會當作入伍禮贈送，並依照軍種，陸軍拿到的是綠色、空軍為藍色、海軍為土黃色，民政局指出，透過贈送電子錶當入伍哩，盼讓役男們「守時」適應部隊生活，並進一步建立「守份」及「守法」的好習慣。

台中市的電子錶入伍禮日前曝光，受到許多人喜愛，盧秀燕說，電子錶準時、耐用且有鬧鐘功能，許多役男戴著洗澡洗頭都不會壞，相當受歡迎，最近有許多市民及外縣市民眾來索要電子錶，但「除非你再去當兵一次，否則沒辦法贈送」，因為是按照人頭計算。

盧秀燕強調，經市府內部討論，決定開放一類人可索取電子錶，那就是職業軍人，因志願役軍人保家衛國，市府最近進行採購，將於9月15日開始送給設籍在台中的志願役現役軍人，也就是說，9月15日起只要設籍本市的志願役現役軍人，都可以出示證明、依照軍種到區公所領取迷彩電子錶。