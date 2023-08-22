隨著YouTube影片「山道猴子的一生」近期爆紅，相關人事物都被網友熱議，其中有名日本AV女優柊ゆうき（柊優希），因外型激似山道猴子的第二任超商女友，引起討論，連番號都被網友神出來。

「山道猴子的一生」大綱為年輕人因愛慕虛榮、感情創傷，導致一連串的悲劇，最後在一場跑山競賽中身亡。山道猴子生前曾交往一名在超商打工的女友，兩人本來相親相愛，但山道猴子因被上任女友背叛，導致對現任女友疑神疑鬼，咬定她跟異性聊天、合作外拍等都是想出軌，最後分手收場。一名網友今（22日）在臉書社團「爆廢公社」貼出超商女友和柊優希的照片，用排序的方式開玩笑影射超商女友拍到變女優，讓超商猴子超崩潰。

網友發現柊優希無論髮型、刺青或身材，都跟超商女友吻合，開始肉搜柊優希的身分，原來她是去年8月出道的AV女優，留著黑色俏麗短髮，臉蛋甜美，身材有料，皮膚多處紋著刺青，目前還在努力發展中，X（前身：推特）共有5萬多粉絲，她經常發出辣照造福網友。

網友紛紛留言：「這故事角色原型吧哈哈哈」、「被猴子猜中了QQ」、「同一人？」、「哇靠，外拍到日本去了！連日文名都取好了」、「這沒番號，說不過去」，果真有厲害的網友搜出柊優希的番號「車牌 EKDV-706 ，我夢到的」，引發網友朝聖。