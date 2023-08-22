攝取魚類的6大營養好處(製圖/陳友齡)

過去常聽到多吃魚會變聰明，究竟吃魚能為健康帶來哪些正面影響？對此，營養師何沂霖表示，魚類除了有優質蛋白質外，還有EPA、DHA等Omega-3脂肪酸跟維生素D，有助維持血管彈性、降低身體慢性發炎、減少老年腦部退化等6大好處。但她也提醒，攝取時仍需適量，建議一周至少2餐可以選擇魚類作為蛋白質的來源。

何沂霖在臉書粉專「何沂霖 營養師」發文分享吃魚的好處，她表示，魚肉為優質蛋白質，大約30～35克生重（未煮熟），即含有7公克蛋白質，脂肪則只有3公克。其中，鮭魚、鯖魚、秋刀魚等脂肪含量較高，約為5～7公克。

何沂霖提到，事實上，不用太過擔心魚類的脂肪，其為人體無法自行合成的omega-3脂肪酸，也是現在健康飲食都會建議要多攝取的優質脂肪酸。

因此，何沂霖說，非常建議一周至少2餐可以選擇魚類作為蛋白質的來源，其相比牛、豬等肉品，不僅更容易消化吸收，也比較好咀嚼，對於牙口不好的長輩來說，是容易食用的蛋白質來源。

何沂霖更進一步說明攝取魚類的6大營養好處：

1、助維持血管彈性：降低心血管疾病、中風、高血壓等風險。

2、降低身體慢性發炎：長期慢性發炎可能導致關節炎、糖尿病、心血管疾病及癌症等。

3、助腦部神經發展：可減少老年腦部退化。

4、護眼：魚類所含的EPA與DHA可改善眼睛乾澀、保護黃斑部，減少黃斑部病變及眼睛疲勞。

5、維持皮膚彈性：好的油脂可以維持皮膚彈性、不乾澀。

6、預防骨鬆：魚類富含維生素D，可避免骨質疏鬆、幫助睡眠。

不過，何沂霖提醒，也不需要卯起來三餐都吃魚，過與不及都不好，但若平時飲食中大部分皆以牛豬為主，或是外食多者，可嘗試加入一些魚類作為蛋白質的來源。