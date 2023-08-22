「還路於民大遊行」於昨（20）日下午在凱達格蘭大道舉行，雖然遇到大雨，但仍有許多民眾冒雨到場支持。在台灣居住多年的日籍漫畫家、YouTuber「Iku老師」，在遊行前就發布影片點出台灣交臺問題，也在活動開始前登台助講，自嘲是「被最多台灣人說滾回去日本的日本人」。

直言交通狀況「是病態」 Iku老師：「台灣目前很輕視交通安全」

Iku老師（本名佐藤生）在台灣生活超過13年，出版過不少日文教學的漫畫書，也經營YouTube頻道，目前為全職創作者。和台灣人結婚、在台灣組成家庭的Iku老師，平時除了分享台日文化差異外，也關心台灣的交通議題。在還路於民大遊行舉行前，Iku老師特別拍攝影片討論台灣交通問題，希望能夠藉此引起大家的重視。

影片及貼文中Iku老師直言台灣的交通狀況「是病態」，並以台灣的人行道問題舉例，「只是小小畫個油漆寫『人行道』，嗯非常的隨便，好幼稚的方法。而且上面有無限的盆栽，看板，亂停的摩托車，還有有的計程車司機停在那邊抽煙。」同時，他也質疑「駕照免換發」的制度，「灣的駕照是一拿到之後到75歲不用還，日本是一開始3年要更新，再來是5年一次更新。」

Iku老師指出台灣有許多讓人無法接受的交通問題，多年下來都沒有改善，「為何人口只有2300萬而已的台灣，交通意外走的人比人口1億2700萬的日本還要多？原因很單純，台灣目前很輕視交通安全，為了維持國民的『隨便的方便』，不面對眼前的問題，不做保護國民的政策，是為了選民不改變嗎？真的是短視近利。」

出席還路於民大遊行 真心喊話：「為了你我的孩子，我會講下去」

在昨日還路於民大遊行上，Iku老師也站台助講，「講實話不行嗎？台灣的交通真的是爛得要死。」雖然遊行遇到大雨，但他語重心長表示，台灣人民因為交通問題而流下的眼淚更多。Iku老師指出，台灣科技、醫療發達，但交通卻落後日本2、30年，這樣的問題多年來都沒有改變，因交通意外死亡的人數仍不斷上升，需要根本性的改革，「被說行人地獄，你們不覺得丟臉嗎？」

「我也覺得講實話非常痛苦，很多人罵我，但我也是台灣人的爸爸。」Iku老師提到，他的這一代沒有關係，但希望到了自己孩子的那一代，交通問題能有所改善。事後Iku老師也於臉書發文表示遊行當日的大雨如同台灣人的眼淚，而大家現在的努力，是為了讓下一個人不要流出同樣的眼淚，「不要讓離開我們身邊的人，覺得他們的犧牲是沒有意義的」、「我要改變台灣，為了你我的孩子，我會講下去」。

近一週聲量高峰、探索概念皆和交通議題相關

Iku老師的發言感動許多前往參加遊行的民眾及網友，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「Iku老師」近一週的網路聲量為1,548筆，其中的兩個高峰分別出現在8月14日Iku老師發出台灣交通問題的影片（988筆），以及Iku老師出席還路於大遊行站台發言（381筆）的網路討論，在遊行後聲量呈現上升趨勢。

在Iku老師近一週的網路探索概念中也可以發現，除了「Iku老師」以外，其他討論主題皆和交通以及還路於民大遊行有關，諸如「行人地獄」、「台灣病態交通」、「還路於民」、「為了台灣孩子們」、「還路於民大遊行」、「很多地方連人行道都沒有」等等，顯示出Iku老師近一週帶起不少和交通議題相關的討論。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月14日至2023年08月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Iku老師』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。