台灣民意基金會今日公布最新民調，當問及「民進黨是與黑金勾結的政黨嗎？」，有23.4％非常同意，19.5％還算同意，27.3％不太同意，16.1％一點也不同意。基金會董事長游盈隆分析，同意與不同意比例皆占4成3，意即超過800萬選民基本上同意民進黨與黑金勾結，此形象是民進黨史上頭一遭，「隨之而來的政治代價將非常可觀」。

游盈隆觀察交叉分析後指出，從年齡層看，54歲以下多數同意民進黨是與黑金勾結的政黨；55-64歲，同意與不同意旗鼓相當，各佔4成5左右；65歲及以上，2成7同意，5成2不同意。

從教育背景看，游盈隆說，教育程度越高，越傾向同意民進黨是與黑金勾結的政黨；反之亦然。試舉兩個例。在大學及以上教育程度者中，5成3同意民進黨是與黑金勾結的政黨，3成7不同意；在初中／國中教育程度者中，約3成同意，5成8不同意。

從職業背景看，除了農民、家庭主婦和退休人員外，其他5類都呈現明顯多數人同意民進黨是與黑金勾結的政黨，這包括高階白領人員、基層白領人員、軍公教人員、學生以及無業／待業者。此外，自營商／企業主及勞工呈現同意與不同意者旗鼓相當，都在4成5左右，差距不超過2個百分點。以學生為例，5成4同意，3成2不同意；以軍公教為例，則是6成3同意，2成9不同意。

從政黨支持看，游盈隆指出，民進黨支持者中，1成4同意民進黨是與黑金勾結的政黨，7成6不同意；國民黨支持者中，7成4同意，1成9不同意；民眾黨支持者中，7成3同意，2成2不同意；中性選民中，4成1同意，2成9不同意。

從6都16縣市看，游盈隆發現，台北市、桃園市、台中市多數同意民進黨是與黑金勾結的政黨，但台南市、高雄市和其他16縣市多數不同意。此外，新北市4成3同意、4成5不同意，相差只有2個百分點。