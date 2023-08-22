北市一名何姓外送員因不滿女友小語（化名）提分手，竟在晚間闖入女友家，搶走她的手機竄改LINE、IG帳密、刪除2、3000張照片，隔日再登入小語IG，刪光2000多名粉絲，小語發現後氣炸報警提告。法官依犯侵入住宅罪、強制罪、無故入侵他人電腦相關設備罪、無故刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，共4罪，應執行拘役100日，得易科罰金，緩刑參年。

據判決書指出，何男與小語（化名）曾為同居之男女朋友。2021年8月18日晚間10時許，何男因不滿小語要求分手，在小語租屋處門口埋伏等候，趁小語不知情開門之際，隨即闖入房屋內，強取小語手機，阻止對方報警及離開現場，接著憑記憶解鎖手機密碼，先是查看小語手機內的LINE、IG對話訊息紀錄，並篡改密碼，刪除私人照片2、3千張。

同年月19、20日，何男以自己的手機，登入小語LINE帳號，將對話紀錄複製，接著登入小語IG帳號，刪除其IG內之粉絲好友2000餘人及IG貼文至少15則訊息，小語發現後，決定不再繼續隱忍，前往警局報案並提告。

法官審酌何男與小語因感情糾紛，竟侵入小語住宅，阻止其使用手機及報警，並恣意解鎖小語所使用之手機，刪除其內之電磁紀錄，其所為誠屬不該，殊值非難。

法官考量何男終能坦承犯行之犯後態度，且已與小語達成和解，賠償對方36萬元，足認確有悔悟之心，而小語也同意給予其緩刑機會；法官依犯侵入住宅罪，處拘役20日；又犯強制罪，處拘役20日；又犯無故入侵他人電腦相關設備罪，處拘役30日；又犯無故刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處拘役50日，均得易科罰金。應執行拘役100日，得易科罰金，緩刑參年。