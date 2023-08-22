持續搶攻國旅商機，晶華國際酒店集團攜手BMW總代理汎德，即日起於台北晶華酒店、台南晶英酒店、太魯閣晶英酒店以及位於高雄的晶英國際行館，推出「BMW尊榮自駕遊」住房專案，每房6,999元起即可入住上述酒店，免費駕乘BMW 豪華車款，並享用豐盛早餐、頂級館內設施及多項專屬禮遇，8月底前預訂入住更可享加購高鐵車票7折優惠，旅客可省去在地租車的費用、體驗頂級車款的駕乘樂趣。

此次的合作案，總代理汎德專為晶華與晶英的房客挑選出多款熱門車型，包括深受家庭喜愛的全新BMW X3豪華運動休旅以及別具時尚個性的全新BMW X4豪華運動跑旅。上述車款新世代的外觀設計、結合豪華與科技感十足的座艙，不論是商務出差或是家庭旅遊，都能提供旅人輕鬆、舒適且安全的駕馭體驗。

預訂「BMW尊榮自駕遊」住房專案的房客可以在入住期間免費駕駛全新BMW 車款，台北晶華酒店準備的房型為行政樓層的大班豪華客房，房客擁有全天候專屬私人管家服務以及大班廊Happy Hour等尊榮禮遇，晚間亦可前往頂樓泳池畔的「城市星空電影院」觀賞精彩電影，感受難得的城市度假氛圍，房價每晚12,800元起。入住台南晶英酒店則是每晚6,999元起，內容包含BMW一日自駕遊和連續多屆榮獲HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎的台式「府城風味」或西式自助式早餐兩客，不佔床兒童同行不收費。

太魯閣晶英酒店為BMW自駕專案規劃了一般客房樓層以及和行館的一泊二食方案，兩人成行平日每人每晚6,000元起，即可入住山嵐客房，獲贈「峽谷野餐組」與遊程地圖，飯店並備有戶外手沖咖啡組可供免費租借，讓房客輕鬆暢遊太魯閣的各個景點。選擇晶英國際行館的高階商旅，可入住每晚9,999元起的御心侶驛／御心雙驛景觀客房，或加價升等至24坪的御質行驛市景大床套房，專案同樣附贈「養生晨食」兩客。