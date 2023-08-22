高雄市政府水利局積極籌建再生水廠，確保產業用水無虞，圖為鳳山水資源中心。（水利局提供／林瑞益高雄傳真）

「護國神山」台積電高雄廠已經在籌建中，對於台積電未來的用水，高雄市水利局今（22）日說，新建橋頭及楠梓兩座再生水廠，未來可提供每日10.5萬噸再生水。另因台積電調整高雄楠梓產業園區第一期廠房製程，製程用水增加，市府已配合研議橋頭再生水廠未來可增加供應至每日3.5萬噸再生水。

水利局說，北高雄包含橋頭、楠梓再生水廠配合產業需求，客製化台積電公司所需之高品質再生水，水質管制項目高達22項包含硼與尿素等，並採雙管輸送再生水，以確保產業所需的水資源供應無虞。

水利局在去年初完成橋頭再生水廠規畫，並同步與台積電洽談再生水用水事宜，於去年5月16日由內政部、高雄市政府與台積電公司簽訂用水意向書（MOU），後續並與台積電簽訂用水契約，已於去年10月完成橋頭再生水廠招商，計畫總經費約50億元，目前興建中，預計2026年可供水每日3萬噸再生水予台積電使用。

至於楠梓再生水廠，水利局說，今年已完成規畫提送內政部營建署核定中，計畫總經費約90億元，預計今年底完成招商，2028年起分3期供應每日7萬噸再生水。橋頭、楠梓再生水廠總計可供應每日10.5萬噸再生水。

另因今年台積電調整高雄楠梓產業園區第一期廠房製程，製程用水增加，市府已配合研議橋頭再生水廠未來可增加供應至每日3.5萬噸再生水。